Ученик купил альбом и краски за альбом он заплатил на 17 рублей меньше чем за краск?? всего заплатил 197 сколько стоит альбом и краски.Помогите срочно
Математика
Ученик купил альбом и краски за альбом он заплатил на 17 рублей меньше чем за краск?? всего заплатил 197 сколько стоит альбом и краски.Помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 197 - 17 = 180 (ру) заплатил бы ученик, если краски и альбом стоят одинаково 2) 180 : 2 = 90 (руб) стоит альбом 3) 90 + 17 = 107 (руб) Ответ: 90 руб.стоит альбом; 107 руб. стоят краски.
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