Ученик купил альбом и краски за альбом он заплатил на 17 рублей меньше чем за краск?? всего заплатил 197 сколько стоит альбом и краски.Помогите срочно

Математика

Ученик купил альбом и краски за альбом он заплатил на 17 рублей меньше чем за краск?? всего заплатил 197 сколько стоит альбом и краски.Помогите срочно

Автор: Гость