Ученик постоянно грубо разговаривает с учителями на уроках, громко смеется ,рассказывает на весь глазкласс анекдоты, не выполняет задания. На все треб ования учителей отвечает "я не нарушаю законы, в школу хожу, экзам...
Ученик постоянно грубо разговаривает с учителями на уроках, громко смеется ,рассказывает на весь глазкласс анекдоты, не выполняет задания. На все треб ования учителей отвечает "я не нарушаю законы, в школу хожу, экзамены сдаю" . Прав ли в своем ответе ученик ?какими нормами регулируется данная ситуации?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ученик должен соблюдать правила поведения закон он не нарушает но грубо разговаривать с человеком плохо он пришел в заведения для того что бы учится а не грубить