Ученик постоянно грубо разговаривает с учителями на уроках, громко смеется ,рассказывает на весь глазкласс анекдоты, не выполняет задания. На все треб ования учителей отвечает "я не нарушаю законы, в школу хожу, экзам...

Ученик постоянно грубо разговаривает с учителями на уроках, громко смеется ,рассказывает на весь глазкласс анекдоты, не выполняет задания. На все треб ования учителей отвечает "я не нарушаю законы, в школу хожу, экзамены сдаю" . Прав ли в своем ответе ученик ?какими нормами регулируется данная ситуации?