Ученик задумал число умножил его на 16 и тоже число умножил на 9 первое произведени?? оказалось на 42 больше второго какое число задумал ученик,пожайлуста помогите это срочно
Математика
Ученик задумал число умножил его на 16 и тоже число умножил на 9 первое произведени?? оказалось на 42 больше второго какое число задумал ученик,пожайлуста помогите это срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - Наше число X16-42=X9 X16-X9=42 X7=42 X=42/7 X=6
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