Ученик задумал число умножил его на 16 и тоже число умножил на 9 первое произведени?? оказалось на 42 больше второго какое число задумал ученик,пожайлуста помогите это срочно

Математика

Ученик задумал число умножил его на 16 и тоже число умножил на 9 первое произведени?? оказалось на 42 больше второго какое число задумал ученик,пожайлуста помогите это срочно

Автор: Гость