Ученик задумал число умножил его на 4 к результату прибавил 16 эту сумму разделил н?? 2 и получил 23. найдите задуманное число уравнением.

Математика

Ученик задумал число умножил его на 4 к результату прибавил 16 эту сумму разделил н?? 2 и получил 23. найдите задуманное число уравнением.

Автор: Гость