Ученик задумал число умножил его на 4 к результату прибавил 16 эту сумму разделил н?? 2 и получил 23. найдите задуманное число уравнением.

Математика
Ученик задумал число умножил его на 4 к результату прибавил 16 эту сумму разделил н?? 2 и получил 23. найдите задуманное число уравнением.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть-задуманное-число-х.Тогда-составим-уравнение (4х+16):2=23 4х+16=23*2 4х+16=46 4х=46-16 4х=40 х=40:4 х=10. Ответ:задуманное-число:10. вот-и-все.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите ыормулу зависимости у от х,если х и у стороны прямоугольника,а его периметр равен 42 см.
Ответить
Литература
В тексте "Песни..." нередко один и и те же слова употребляются в прямом и переносном смысле, в высоком и обыденном,бытовом значенит. Например: "Выс...
Ответить
Русский язык
Определить падеж, число, склонение слов. написал, озаряет, выбежала, пушистая, опушкой, земляничками.
Ответить
Информатика
& - это операция: вызова функции доступа к элементу по имени разыменования в??числения адреса
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Найдите наречия. Напишите над ними разряд и подчеркните и?? как члены предложения. Мальчик брел по тайге, почти падая от ...
Ответить