Ученик задумал число умножил его на 4 к результату прибавил 16 эту сумму разделил н?? 2 и получил 23. найдите задуманное число уравнением.
Математика
Ученик задумал число умножил его на 4 к результату прибавил 16 эту сумму разделил н?? 2 и получил 23. найдите задуманное число уравнением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть-задуманное-число-х.Тогда-составим-уравнение (4х+16):2=23 4х+16=23*2 4х+16=46 4х=46-16 4х=40 х=40:4 х=10. Ответ:задуманное-число:10. вот-и-все.
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