Ученик задумал число, увеличил его в 2 раза, к полученному числу прибавил задумано??, затем полученную сумму уменьшил в 4 раза и получил 27. Какое число он задумал?

Математика

Ученик задумал число, увеличил его в 2 раза, к полученному числу прибавил задумано??, затем полученную сумму уменьшил в 4 раза и получил 27. Какое число он задумал?

Автор: Гость