Ученик задумал число, увеличил его в 2 раза, к полученному числу прибавил задумано??, затем полученную сумму уменьшил в 4 раза и получил 27. Какое число он задумал?
Математика
Ученик задумал число, увеличил его в 2 раза, к полученному числу прибавил задумано??, затем полученную сумму уменьшил в 4 раза и получил 27. Какое число он задумал?
Ответ(ы):
Гость:
Х-задуманное число (Х*2+х):4=27 3х=27*4 3х=108 Х=36
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