Ученикам 8 класса ВОПРОС Определите реку по описанию: 1.Относится к бассейну Сев??рного Ледовитого океана, берет начало в горах Алтая. Речной бассейн реки вместе с притоками является крупнейшим на территории России.

География

Ученикам 8 класса ВОПРОС Определите реку по описанию: 1.Относится к бассейну Сев??рного Ледовитого океана, берет начало в горах Алтая. Речной бассейн реки вместе с притоками является крупнейшим на территории России.

Автор: Гость