Ученикам 8 класса ВОПРОС Определите реку по описанию: 1.Относится к бассейну Сев??рного Ледовитого океана, берет начало в горах Алтая. Речной бассейн реки вместе с притоками является крупнейшим на территории России.
География
Ученикам 8 класса ВОПРОС Определите реку по описанию: 1.Относится к бассейну Сев??рного Ледовитого океана, берет начало в горах Алтая. Речной бассейн реки вместе с притоками является крупнейшим на территории России.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть река Енисей?
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