Ученикам на олимпиаде по физике предложили собрать установку для измерения массы сверхлёгких грузов. В качестве исследуемого образца им дали кусочек бумаги в форме квадрата со стороной 10 мм10 мм. Все ребята старалис...

Физика

Ученикам на олимпиаде по физике предложили собрать установку для измерения массы сверхлёгких грузов. В качестве исследуемого образца им дали кусочек бумаги в форме квадрата со стороной 10 мм10 мм. Все ребята старались сделать работу честно, однако один недобросовестный ученик решил подогнать результат под ответ. Он заметил, что бумага, из которой вырезаются образцы, лежит в коробке с надписью: «100 г/м2100 г/м2» (лист бумаги площадью 1 м21 м2 обладает массой 100 г100 г). Чему равна масса исследуемого образца? Ответ выразить в мг, округлив до целых. Нам дали учительница на дом дала а решать я не знаю ка

Автор: Гость