Ученики 5-го класса ответили на тестовые вопросы.Сона утверждает что верно ответи??а на 3/5 всех вопросов. Сабир говорит что семьдесят пятых сотых его ответов является верными.Кёнуль думает что думает что ответила верно на 80%....

Математика

Ученики 5-го класса ответили на тестовые вопросы.Сона утверждает что верно ответи??а на 3/5 всех вопросов. Сабир говорит что семьдесят пятых сотых его ответов является верными.Кёнуль думает что думает что ответила верно на 80%.Кто из них ответил верно на большое количество вопросов

Автор: Гость