Ученики 5-го класса ответили на тестовые вопросы.Сона утверждает что верно ответи??а на 3/5 всех вопросов. Сабир говорит что семьдесят пятых сотых его ответов является верными.Кёнуль думает что думает что ответила верно на 80%....
Математика
Ученики 5-го класса ответили на тестовые вопросы.Сона утверждает что верно ответи??а на 3/5 всех вопросов. Сабир говорит что семьдесят пятых сотых его ответов является верными.Кёнуль думает что думает что ответила верно на 80%.Кто из них ответил верно на большое количество вопросов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/5 = 60% - Сона 75/100 = 75% - Сабир 60<75<80 Ответ: Кёнуль
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