Ученики помогали школьной библиотеке переплетать книги.В первый день они переплели 2/7 всех книг,во второй день 1/3 всех книг,а в третий день остальные 40 книг. Сколько всего книг переплели ученики за три дня? Срочно нужно реше...

Математика

Ученики помогали школьной библиотеке переплетать книги.В первый день они переплели 2/7 всех книг,во второй день 1/3 всех книг,а в третий день остальные 40 книг. Сколько всего книг переплели ученики за три дня? Срочно нужно решение!

Автор: Гость