Ученики помогали школьной библиотеке переплетать книги.В первый день они переплели 2/7 всех книг,во второй день 1/3 всех книг,а в третий день остальные 40 книг. Сколько всего книг переплели ученики за три дня? Срочно нужно реше...

Математика
Ученики помогали школьной библиотеке переплетать книги.В первый день они переплели 2/7 всех книг,во второй день 1/3 всех книг,а в третий день остальные 40 книг. Сколько всего книг переплели ученики за три дня? Срочно нужно решение!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2х/7 + х/3 + 40 = х Умножаем обе части на 21 6х + 7х + 840 = 21х 8х = 840 х=105
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