Ученику дали задачку написать слова , которые читаются одинаково слева направо и ??право налево . Он выполнил это задание так: кок, поп , боб. Правильно ли выполнено задание? Коротко обоснуйте свое мнение ( 1 предложение ) нужн...

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Ученику дали задачку написать слова , которые читаются одинаково слева направо и ??право налево . Он выполнил это задание так: кок, поп , боб. Правильно ли выполнено задание? Коротко обоснуйте свое мнение ( 1 предложение ) нужно срочно!помогите пж!!!умоляю

Автор: Гость