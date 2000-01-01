Ученику дали задачку написать слова , которые читаются одинаково слева направо и справо налево . Он выполнил это задание так: кок, поп , боб. Правильно ли выполнено задание? К оротко обоснуйте свое мнение ( 1 предложе...

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Ученику дали задачку написать слова , которые читаются одинаково слева направо и справо налево . Он выполнил это задание так: кок, поп , боб. Правильно ли выполнено задание? К оротко обоснуйте свое мнение ( 1 предложение ) нужно срочно!помогите пж!!!умоляю

Автор: Гость