Ученику надо выучить русский алфавит. Буквики предложили ему помощь — ряд вопрос??в. Среди вопросов выберите тот, который поможет ученику в запоминании алфавита. В ответе запишите только букву выбранного вами вопроса. А) Как жи...
Русский язык
Ученику надо выучить русский алфавит. Буквики предложили ему помощь — ряд вопрос??в. Среди вопросов выберите тот, который поможет ученику в запоминании алфавита. В ответе запишите только букву выбранного вами вопроса. А) Как жил?Б) Когда приехал?В) Где ёж?Д) О чём читал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Где ёж? Буквы следуют по порядку Г Д Е Ё Ж.
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