Ученику надо выучить русский алфавит. Буквики предложили ему помощь — ряд вопрос??в. Среди вопросов выберите тот, который поможет ученику в запоминании алфавита. В ответе запишите только букву выбранного вами вопроса. А) Как жи...

Русский язык

Ученику надо выучить русский алфавит. Буквики предложили ему помощь — ряд вопрос??в. Среди вопросов выберите тот, который поможет ученику в запоминании алфавита. В ответе запишите только букву выбранного вами вопроса. А) Как жил?Б) Когда приехал?В) Где ёж?Д) О чём читал?

Автор: Гость