Ученику первого класса предлагают выбрать из чего состоит речь: предложения, слова, буквы, звуки. Как можно сделать выбор, если речь состоит из всех этих компонентов? Речь быв ает : письменная, устная, про себя четвер...

Ученику первого класса предлагают выбрать из чего состоит речь: предложения, слова, буквы, звуки. Как можно сделать выбор, если речь состоит из всех этих компонентов? Речь быв ает : письменная, устная, про себя четвертое забыла, и опять это - все виды речи. Или я ошибаюсь?