Ученица нашла note 3 398 и получилось 99 не проверяя вычислений учитель определяет что была допущена ошибка как он это сделал

Математика

Ученица нашла note 3 398 и получилось 99 не проверяя вычислений учитель определяет что была допущена ошибка как он это сделал

Автор: Гость