Ученые считают период правления Перикла расцветом афинской демократии. Приведите аргументы в подтверждение этой точки зрения.

Именно при Перикле усилилось влияние демоса, где каждый афинянин, вне зависимости от достатка и происхождения, мог занять почетную государственную должность. Люди выбирались по личным качествам и заслугам перед городом. При Перикле Афины представляли образец демократического устройства государства и общества в целом, в котором проявлялись такие черты, как открытость общества, публичность, терпимость к инакомыслию.