Учете плетет полоску из бисера уже 45 минут. Это 5/7 того времени, которое

Математика
Учете плетет полоску из бисера уже 45 минут. Это 5/7 того времени, которое
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