Учимся сочинять сказку.Надо определить главных героев.Например будут собака или ??ошка.Они редко становятся друзьями.Попробуй объяснить почему.Определи:герой какой?(добрый,мужественный,хитрый,старательный,умный). О каком собы...
Литература
Учимся сочинять сказку.Надо определить главных героев.Например будут собака или ??ошка.Они редко становятся друзьями.Попробуй объяснить почему.Определи:герой какой?(добрый,мужественный,хитрый,старательный,умный). О каком событии может идти речь в твоей сказке?Выбери ответ.(В гости ходили друг к другу.Кошка обманула собаку,или наоборот;поссорила кошку с собакой мышка). Придумай название для своей сказки ,например"Как кошка поссорилась с собакой".Составь план.-Как собака с кошкой решили ходить друг к другу в гости;-в гостях у собаки,или Как собака угощала кошку вкусной ароматной сахарной косточкой;-В гостях у кошки,или как кошка угощала свеженькой рыбкой;-Как поссорились кошка с собакой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка о тигре и коте Как то однажды увидел тигр кота и подумал: -Ого как он грациозен я тоже хочу быть таким. Кот научи меня всему тому что умеешь ты. -Ага чтоб ты меня потом съел?! -Я тебя не съем честное слово -Ну хорошо И вот научил кот тигра всему что знал. И решил тигр съесть кота, а кот раз и на дерево залез. А тигр спрашивает: -Кот а почему ты меня этому не научил? -А потому что я знал что ты меня съешь!
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