Учимся сочинять сказку.Надо определить главных героев.Например будут собака или ??ошка.Они редко становятся друзьями.Попробуй объяснить почему.Определи:герой какой?(добрый,мужественный,хитрый,старательный,умный). О каком собы...

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Сказка о тигре и коте Как то однажды увидел тигр кота и подумал: -Ого как он грациозен я тоже хочу быть таким. Кот научи меня всему тому что умеешь ты. -Ага чтоб ты меня потом съел?! -Я тебя не съем честное слово -Ну хорошо И вот научил кот тигра всему что знал. И решил тигр съесть кота, а кот раз и на дерево залез. А тигр спрашивает: -Кот а почему ты меня этому не научил? -А потому что я знал что ты меня съешь!