Учитель дал одному ученику 3 ореха, а всем остальным по 5. Если бы он всем дал по 4 ореха, то у него осталось бы 15 орехов. Если общее число орехов учителя равно х, то выберите правильное равенство

Математика

Учитель дал одному ученику 3 ореха, а всем остальным по 5. Если бы он всем дал по 4 ореха, то у него осталось бы 15 орехов. Если общее число орехов учителя равно х, то выберите правильное равенство

Автор: Гость