Учитель дал одному ученику 3 ореха, а всем остальным по 5. Если бы он всем дал по 4 ореха, то у него осталось бы 15 орехов. Если общее число орехов учителя равно х, то выберите правильное равенство
Математика
Учитель дал одному ученику 3 ореха, а всем остальным по 5. Если бы он всем дал по 4 ореха, то у него осталось бы 15 орехов. Если общее число орехов учителя равно х, то выберите правильное равенство
Ответ(ы):
Гость:
Равенство: (x-15)/4=(x-3)/5+1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух пунктов расстояние между которами 40 км навстречу друг другу выехали велосепидист и легковой автомобиль. Через 24 минуты рассточние между н...
Математика
За 3 дня автомобиль проехал 910км.При этом в каждый следующий день он проезжал в2 раза больше,чем в предыдущий. Какое расстояние проезжал автомобил...
Русский язык
Составьте и запишите предложения с многозначными словами жаворонок, конь, ёрш, ог??нёк,слон, употребляя их в разных значениях. Выполняя задание, по...
Английский язык