Учитель написал на доске слова и предложил нарисовать названные предметы. прочит??йте слова и кратко напишите ( 1 предложение ), что изобразили ребята и почему рисунки получились разные. 1) венец. 2) дождевик. 3) крыло. ...

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Учитель написал на доске слова и предложил нарисовать названные предметы. прочит??йте слова и кратко напишите ( 1 предложение ), что изобразили ребята и почему рисунки получились разные. 1) венец. 2) дождевик. 3) крыло. 4) ирис.

Автор: Гость