Учитель написал на доске слова и предложил нарисовать названные предметы. прочит??йте слова и кратко напишите ( 1 предложение ), что изобразили ребята и почему рисунки получились разные. 1) венец. 2) дождевик. 3) крыло. ...
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Учитель написал на доске слова и предложил нарисовать названные предметы. прочит??йте слова и кратко напишите ( 1 предложение ), что изобразили ребята и почему рисунки получились разные. 1) венец. 2) дождевик. 3) крыло. 4) ирис.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Художник нарисовал необычный рисунок.На учебнике изображен геометрический рисунок. Дима попросил Катю нарисовать ему рисунок ко дню учителя. думаю это хватит?:) или нет?
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