Учительница раздала детям 35 тетради в клетку и столько же в линейку. после этого у нее осталось 18 тетради. сколько тетради было у нее?

Математика
Учительница раздала детям 35 тетради в клетку и столько же в линейку. после этого у нее осталось 18 тетради. сколько тетради было у нее?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18 + 35*2 = 88 Если что непонятно - спрашивайте.
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