Учительница раздала детям 35 тетради в клетку и столько же в линейку. после этого у нее осталось 18 тетради. сколько тетради было у нее?

Математика

Учительница раздала детям 35 тетради в клетку и столько же в линейку. после этого у нее осталось 18 тетради. сколько тетради было у нее?

Автор: Гость