Учитывая, что валентность углерода равна lV, поставьте индексы в формулах следующих веществ: CO,CH,CS,CF,NaCl
Химия
Учитывая, что валентность углерода равна lV, поставьте индексы в формулах следующих веществ: CO,CH,CS,CF,NaCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СO2CH4CS2CF4Причём здесь NaCl
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Физика!!!! в закрытом сосуде находится газ при температурк 27*C и давление 2*10^5Па. как??во будет давление еслм сосуд с газом нагрели до 50*C?
Литература
Помогите написать сочинение на тему 'Образ Лизы' в произведении Карамзина "Бедная Лиза" (вступление есть)
Математика