Учні 6-А класу разом мали 2016 олівців.Один з учнів загубив коробку з 18 олівцями, взамін купив коробку з 25 олівцями.Скільки тепер олівців в учнів цього класу?

Математика

Учні 6-А класу разом мали 2016 олівців.Один з учнів загубив коробку з 18 олівцями, взамін купив коробку з 25 олівцями.Скільки тепер олівців в учнів цього класу?

Автор: Гость