Учні 6-А класу разом мали 2016 олівців.Один з учнів загубив коробку з 18 олівцями, взамін купив коробку з 25 олівцями.Скільки тепер олівців в учнів цього класу?
Математика
Учні 6-А класу разом мали 2016 олівців.Один з учнів загубив коробку з 18 олівцями, взамін купив коробку з 25 олівцями.Скільки тепер олівців в учнів цього класу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-18=7(олівців) 2016+7=2023(олівців) або такий варіант: 2016-18=1998(о) 1998+25=2023(о)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Бабушка Пелагея с гордостью рассказывает о своих внучках: каждая из них играет на каком-нибудь музыкальном инструменте и говорит на одном из иностр...
История