Удалось ли Борису Годунову стать успешным правителем? Назовите основные направления его деятельности во внешней и внутренней политике. Сделайте вывод. И ПОЖАЛУЙСТА, КРАТКО!
История
Удалось ли Борису Годунову стать успешным правителем? Назовите основные направления его деятельности во внешней и внутренней политике. Сделайте вывод. И ПОЖАЛУЙСТА, КРАТКО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да удалось, но вскоре его убили и на его место встал его сын
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