Удалось ли Ахиллу отомстить за своего друга, если да то как? Илиада.

Гость: Гость:

Да удалось, как не помню. По-моему он вызвал на битву Гектора и победит его. Потом лучник (как-звали не помню) выстрелил Ахиллесу в пяту и победит его. Можно ещё открыть учебник и прочитать всё сразу станет понятно.