Удалось ли Ахиллу отомстить за своего друга, если да то как? Илиада.
Разное
Удалось ли Ахиллу отомстить за своего друга, если да то как? Илиада.
Ответ(ы):
Гость:
Да удалось, как не помню. По-моему он вызвал на битву Гектора и победит его. Потом лучник (как-звали не помню) выстрелил Ахиллесу в пяту и победит его. Можно ещё открыть учебник и прочитать всё сразу станет понятно.
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