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Ударный слог к слову лимон
Ударный слог к слову лимон
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ЛимОН. Ударный слог последний.
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