Удивительно,но растения Цератония дает всегда предельно одинаковые семена, которые весят 0,2 г. Кем и для чего использовались данные семена в древние времена?

Биология

Удивительно,но растения Цератония дает всегда предельно одинаковые семена, которые весят 0,2 г. Кем и для чего использовались данные семена в древние времена?

Автор: Гость