Удивительно,но растения Цератония дает всегда предельно одинаковые семена, которые весят 0,2 г. Кем и для чего использовались данные семена в древние времена?
Биология
Удивительно,но растения Цератония дает всегда предельно одинаковые семена, которые весят 0,2 г. Кем и для чего использовались данные семена в древние времена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семена в качестве гирь использовали ювелиры, эту меру назвали карат
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