Удовлетворение всех потребностей человека может сделать его счастливым и способ??твовать развитию или, наоборот привести к опустошению и потере смысоа жизни?
Обществознание
Удовлетворение всех потребностей человека может сделать его счастливым и способ??твовать развитию или, наоборот привести к опустошению и потере смысоа жизни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для умных и талантливых людей удовлетворение основных хотя бы потребностей (жильё, достойная зарплата) поможет раскрыться в науке, в искусстве, достичь высот в спорте и в творчестве, поучаствовать в выставках, в конкурсах. При нынешней государственной политике непредоставления бесплатного (за счёт налогов) жилья одарённые люди с молодости всю жизнь "ишачат" на квартиру, на право жить под крышей, а на пенсии достичь чего-то серьёзного - поздно.
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