Удовлетворение всех потребностей человека может сделать его счастливым и способ??твовать развитию или, наоборот привести к опустошению и потере смысоа жизни?

Обществознание
Удовлетворение всех потребностей человека может сделать его счастливым и способ??твовать развитию или, наоборот привести к опустошению и потере смысоа жизни?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для умных и талантливых людей удовлетворение основных хотя бы потребностей (жильё, достойная зарплата) поможет раскрыться в науке, в искусстве, достичь высот в спорте и в творчестве, поучаствовать в выставках, в конкурсах. При нынешней государственной политике непредоставления бесплатного (за счёт налогов) жилья одарённые люди с молодости всю жизнь "ишачат" на квартиру, на право жить под крышей, а на пенсии достичь чего-то серьёзного - поздно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сколько наречий в предложении: На синем небе робко выступают первые звёздочки. и разбор слова выступают под цифрой 3
Ответить
История
Имя основателя государства гуннов. Срочно!
Ответить
Русский язык
Выпиши однокоренные слова.Укажи в них корень. Домыть,домик, домовой,домра, домашний. домысел,домище.
Ответить
Английский язык
Как делать 17? Пожалуйста СРОЧНО!!!
Ответить
Русский язык
Спешите предложения обособляя где необходимо причастные обороты. Махамбет увле??ается лавиной всадников не слышал гула стонавшей под копытами зем...
Ответить