Уединённый металлический шар освещается светом, вызывающим фотоэффект. Как с течением времени изменяются энергия вылетающих электронов и их импульс? Объясните, пожалуйста, реш ение.

Из уравнения Эйнштейна для фотоэффекта: h=Aвых+Ek С течением времени Авых будет уменьшаться. Так как h принимает некоторое постоянное значение, то Ek будет уменьшаться. Из формулы p=2Ek/v Зависимость между импульсом и энергией прямо пропорциональная. Это значит, уменьшается энергия, уменьшается и импульс