Угадайте корень уравнения используя свойство пары делителей натуральных чисел:1)??(х-5)=24.2)х(х+7)=78.3)х(х+8)=105

Математика
Угадайте корень уравнения используя свойство пары делителей натуральных чисел:1)??(х-5)=24.2)х(х+7)=78.3)х(х+8)=105
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.x=8 8*3=24 2.x=6 6*13=78 3.x=7 7*15=105
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