Угадать корень уровнения x+x-20=x+5 и еще y+y-25=y+10

Угадать корень уровнения x+x-20=x+5 и еще y+y-25=y+10

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Х=25, а у=35 элементарно же...
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