Углы BOC и COA смежные , луч OMбиссектриса ушла COB, лучON -биссектриса угла AOC. 1) пусть у??ол AOC=40°. Чему равен угол между биссектрисами ? 2)Решите эту задачу при условии,что угол AOC =60°;82°. 3)какое можно выдвинуть ...
Математика
Углы BOC и COA смежные , луч OMбиссектриса ушла COB, лучON -биссектриса угла AOC. 1) пусть у??ол AOC=40°. Чему равен угол между биссектрисами ? 2)Решите эту задачу при условии,что угол AOC =60°;82°. 3)какое можно выдвинуть предположение,решив эти задачи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО Углы ВОС и АОС - смежные - это значит, что их сумма равна 180. Каждая биссектриса делит сою часть угла пополам, Это значит, что угол между биссектрисами двух углов равна половине суммы этих углов. - это уже вывод к вопросу 3. Решение 1) ∠АОС = 40°. Тогда ∠ВОС = 180-40 = 140. Далее - ∠NOC =40:2= 20 и ∠COM =140:2=70 и ∠MON=∠NOC+∠COM= 20+70 = 90°. 2.1) ∠AOC=60 ∠NOC=30 ∠BOC=180-60 =120, ∠MOC=60 и,наконец. ∠MON = 30+60= 90° - ОТВЕТ и такое соотношение будет при разных углах.
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