Углы четырёхугольника относятся как:1) 3:5:6:1 ; 2) 6:7:8:9 .Найдите каждый угол четырёхугольника.

Геометрия
Углы четырёхугольника относятся как:1) 3:5:6:1 ; 2) 6:7:8:9 .Найдите каждый угол четырёхугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) сумма углов четырехугольника равна 360 значит 3х+5х+6х+1х=360 15х=360 х=360/15=24 углы четырехугольника равны: 3*24= 72; 5*24=120; 6*24=144 и 24 2) 6х+7х+8х+9х=360 30х=360 х=360/30=12 углы четырехугольника равны: 6*12=72; 7*12=84; 8*12=96 и 9*12=108
Не тот ответ, который тебе нужен?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
1 для чего люди создают произведения искусства? 2 что такое нравственная(культурная) экология? 3 для чего нужно сохранять памятники старины? 4 как ...
Ответить
Литература
Петя поднял птенца и посадил в гнездо . поставьте ударение пожалуйста
Ответить
Литература
Спасибо большое выручили
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста.в бидоне было 5 л кваса.Для окрошки мама взяла 2 л кваса, и за ужином выпили 1 л.Сколько литров кваса израсходовали?Сколько лит...
Ответить
Литература
Краткий пересказ былины Садко
Ответить
Литература
Сочинение на тему моя любимая книга
Ответить
Литература
Ребят, помогите плиз по быстрее! Какое значение имеет циркуляция атмосферы для формирования климата?
Ответить
Литература
Найдите большую сторону прямоугольника, если меньшая сторона равна 5 см, а диагональ 13 см.
Ответить
Литература
В чём общечеловеческое значения лирики Пушкина? почему его стихи не могут устареть?
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста
Ответить