Углы четырёхугольника относятся как:1) 3:5:6:1 ; 2) 6:7:8:9 .Найдите каждый угол четырёхугольника.

1) сумма углов четырехугольника равна 360 значит 3х+5х+6х+1х=360 15х=360 х=360/15=24 углы четырехугольника равны: 3*24= 72; 5*24=120; 6*24=144 и 24 2) 6х+7х+8х+9х=360 30х=360 х=360/30=12 углы четырехугольника равны: 6*12=72; 7*12=84; 8*12=96 и 9*12=108

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