Углы при основании трапеции равны 45 градусов и 30 градусов а Высота трапеции равна 6 сантиметров Найдите Боковые стороны трапеции

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Если провести высоты к основанию трапеции, то они одинаковы и равны 6 по условию. образуют прямо угольные треугольники оде высота-противолежащие катеты к данным углам. Боковые стороны -гипотезы. Тогда одна боковая сторона с углом в 30 град равна 6/sin 30=6/(1/2)=12 Вторая боковвя сторона равна 6/sin 45=6/(корень2/2)=6корней2