Углы треугольника относятся как 5:6:7. найдите градусные и радианные меры углов этого треугольника

Пусть один угол 5х, второй 6х, третий 7х. 5х:6х:7х=5:6:7 Сумма углов треугольника равна 180° или радиан. 5х+6х+7х=180° или 5х+6х+7х= 18х=180° 18х= х=10° х=/18 один угол 5·10°=50°, один угол 5·(/18)=(5)/18, 50°=(5)/18 радиан второй 6·10°=60°, второй 6·(/18)=(6)/18=/3, 60°=/3 радиан третий 7·10°=70°. третий 7·(/18)=(7/18). 70°=(7/18)радиан.