Углы выпуклого четырехугольника равны между собой.Найдите эти углы.
Геометрия
Углы выпуклого четырехугольника равны между собой.Найдите эти углы.
Ответ(ы):
Гость:
Так как сумма углов четырёхугольника равна 360°, то каждый угол (т.к. по условию они равны) равен 360/4=90°.
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