Угол AOB=120 градусов. Найти угол BOC, если угол BOC : угол AOC=7:5

Угол AOB=120 градусов. Найти угол BOC, если угол BOC : угол AOC=7:5

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Угол BOC=35 градусов, 1. 180-120=60, 2. 7+5=12, 3. 60/12=5, 4. 5*7=35
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