Угол A треугольника ABC=45 градусов, а угол С - в 4 раза больше угла B. Надите градусную ??еру углов B и C
Математика
Угол A треугольника ABC=45 градусов, а угол С - в 4 раза больше угла B. Надите градусную ??еру углов B и C
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Подготовьте небольшое сообщение на одну из этих тем,это обж((( Темы написано ниже практимум! помогите пожалуйста очень прошу))))
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