Угол A треугольника ABC=45 градусов, а угол С - в 4 раза больше угла B. Надите градусную ??еру углов B и C

Математика
Угол A треугольника ABC=45 градусов, а угол С - в 4 раза больше угла B. Надите градусную ??еру углов B и C
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