Угол аов, градусная мера которого равна 135 градусов, разделен на 9 равных частей. Из них 2 части составляет угол аод, 3 части угол дое, а оставшиеся части угол еов. Сколько градусов содержит каждый из этих углов

Математика
Угол аов, градусная мера которого равна 135 градусов, разделен на 9 равных частей. Из них 2 части составляет угол аод, 3 части угол дое, а оставшиеся части угол еов. Сколько градусов содержит каждый из этих углов
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Гость:
4 части получилось именно столько но я не уверена поэтому  можешь посмотреть и другие ответы
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