Угол АОВ равен 150 градусов. Луч ОD делит угол АОВ на углы АОD и DОВ. градусная мера уг??а АОD на 30 градусов меньше градусной меры угла DOB. определите градусную меру угла DОВ

Математика

Угол АОВ равен 150 градусов. Луч ОD делит угол АОВ на углы АОD и DОВ. градусная мера уг??а АОD на 30 градусов меньше градусной меры угла DOB. определите градусную меру угла DОВ

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