Угол АОВ равен 150 градусов. Луч ОD делит угол АОВ на углы АОD и DОВ. градусная мера уг??а АОD на 30 градусов меньше градусной меры угла DOB. определите градусную меру угла DОВ
Математика
Угол АОВ равен 150 градусов. Луч ОD делит угол АОВ на углы АОD и DОВ. градусная мера уг??а АОD на 30 градусов меньше градусной меры угла DOB. определите градусную меру угла DОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+x-30=150 2x-30=150 2x=150+30 2x=180 x=90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
У саши было 25 орехов. У него было 5 раз меньше орехов, чем у Сандера. У Марко было в 2 ??аза меньше орехов, чем у Саши и Сандера вместе.Сколько ор...
Другие предметы