Угол АОВ равен 150 градусов. Луч ОD делит угол АОВ на углы АОD и DОВ. градусная мера уг??а АОD на 30 градусов меньше градусной меры угла DOB. определите градусную меру угла DОВ

Математика
Угол АОВ равен 150 градусов. Луч ОD делит угол АОВ на углы АОD и DОВ. градусная мера уг??а АОD на 30 градусов меньше градусной меры угла DOB. определите градусную меру угла DОВ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+x-30=150 2x-30=150 2x=150+30 2x=180 x=90
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