Угол АВС в 2 раза меньше угла МВС угол АВС=150° Найдите угол АВС и угол МВС
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Угол АВС в 2 раза меньше угла МВС угол АВС=150° Найдите угол АВС и угол МВС
Ответ(ы):
Гость:
Дано: |_ABC=150° |_MBC=? 150*2=300 MBC
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