Угол М треугольника МNК в 2 раза меньше угла N и в 3 раза меньше угла К. Найдите все углы треугольника МNК. Не могу понять помогите пожалуйста.

Математика

Угол М треугольника МNК в 2 раза меньше угла N и в 3 раза меньше угла К. Найдите все углы треугольника МNК. Не могу понять помогите пожалуйста.

Автор: Гость