Угол М треугольника МNК в 2 раза меньше угла N и в 3 раза меньше угла К. Найдите все углы треугольника МNК. Не могу понять помогите пожалуйста.
Математика
Угол М треугольника МNК в 2 раза меньше угла N и в 3 раза меньше угла К. Найдите все углы треугольника МNК. Не могу понять помогите пожалуйста.
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