Угол падения луча света на границу раздела воздух-стекло равен 60 градусов. При этом угол между отраженным и преломленным лучами равен 90 градусов. Определить показатель преломления стекла.
Физика
Угол падения луча света на границу раздела воздух-стекло равен 60 градусов. При этом угол между отраженным и преломленным лучами равен 90 градусов. Определить показатель преломления стекла.
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