Угол при основании равнобедренного треугольника равен альфа, а угол, противолежа??ий основанию,-бета. Известно, что бета больше или равно 50° но меньше или равно 52°. Оцените величину альфа
Алгебра
Угол при основании равнобедренного треугольника равен альфа, а угол, противолежа??ий основанию,-бета. Известно, что бета больше или равно 50° но меньше или равно 52°. Оцените величину альфа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол при основании равнобедренного треугольника равен альфа, а угол, противолежащий основанию,-бета. Известно, что бета больше или равно 50° но меньше илиравно 52°. Оцените величину альфа. 2
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