Угол при основании равнобедренного треугольника равен альфа, а угол, противолежа??ий основанию,-бета. Известно, что бета больше или равно 50° но меньше или равно 52°. Оцените величину альфа

Алгебра

Угол при основании равнобедренного треугольника равен альфа, а угол, противолежа??ий основанию,-бета. Известно, что бета больше или равно 50° но меньше или равно 52°. Оцените величину альфа

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