Угол при вершине,противолежащей основанию равнобедренного треугольника,равен 150 градусов.Площадь треугольника равна 1.Найти боковую сторону.
Геометрия
Угол при вершине,противолежащей основанию равнобедренного треугольника,равен 150 градусов.Площадь треугольника равна 1.Найти боковую сторону.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть боковые стороны тр-ка АВС это АВ и АС. Тогда Sтр-ка=1/2 *AB*AC*sinA. Так как AB=AC, то 1/2 *AB^2 *sin150=1, AB^2 *sin(180-50)=2, AB^2 *sin30=2, AB^2 *(1/2)=2, AB^2 = 4, AB=2
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