Угроза с запада в первой половине 18 века

В историографии детально исследован вопрос о политических, экономических и административных итогах формирования имперской территории России в XIX веке. Главным результатом его к концу XIX века стало появление двух новых фронтов обеспечения безопасности страны в дополнение к традиционным западному и кавказскому — Туркестан и Дальний Восток. Но это же обстоятельство впервые создало проблему централизованного управления ресурсами Зауральской России, Сибири, заставило общество и государство мыслить территорию империи в категориях новой стратегической глубины. Примечательно, что практически одновременно, в середине XIX века, с началом освоения Донецкого угольного бассейна на юге России и Бакинских нефтепромыслов в Закавказье, то есть с обретением новых источников энергоресурсов для промышленности на западе страны, русская государственная мысль, заново обживая имперское пространство, обратила внимание на ресурсные возможности Южного Урала и Сибири.