Ұян дауыссыз дыбыстан басталатын сөздерді көрсетіңі А)күн,мектеп, аула Б)бұлт,з??р еуші,жағажай С)қарым-қатынастың белгісі Е)бейбітшіліктің белгісі
Қазақ тiлi
Ұян дауыссыз дыбыстан басталатын сөздерді көрсетіңі А)күн,мектеп, аула Б)бұлт,з??р еуші,жағажай С)қарым-қатынастың белгісі Е)бейбітшіліктің белгісі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ұяң дауыссыз дыбыстар-б,в,г,ғ,д,ж,з,һ Б)бұлт,зерттеуші, жағажай Е)бейбітшіліктің белгісі
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