Укажите способ выражения обособленного члена в предложении. ВЫПИШИТЕ ЦИФРУ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА И ОБОСОБЛЕННЫЙ ЧЛЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ/ . Пораженный, Уваров не мог оторва...
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Укажите способ выражения обособленного члена в предложении. ВЫПИШИТЕ ЦИФРУ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА И ОБОСОБЛЕННЫЙ ЧЛЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ/ . Пораженный, Уваров не мог оторвать удивленного взгляда от Акима. (М.Алексеев) 1) Обособленное распространённое приложение 2) Обособленное нераспространенное приложение 3) Обособленное нераспространённое определение 4) Обособленное распространённое определение Укажите способ выражения обособленного члена в предложении. ВЫПИШИТЕ ЦИФРУ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА И ОБОСОБЛЕННЫЙ ЧЛЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ/ . Витютень, обычный гость наших лесов средней полосы, вдвое больше обыкновенного голубя. (Е.Дубровский) 1) Обособленное распространённое приложение 2) Обособленное несогласованное определение 3) Обособленное определение, выраженное прилагательным 4) Обособленное согласованное определение, выраженное прилагательным с зависимыми словами
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1). Пораженный, ответ 3
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