Ука­жи­те спо­соб вы­ра­же­ния обособ­лен­но­го члена в пред­ло­же­нии. ВЫ­ПИ­ШИ­ТЕ ЦИФРУ ПРА­ВИЛЬ­НО­ГО ОТ­ВЕ­ТА И ОБОСОБ­ЛЕН­НЫЙ ЧЛЕН ПРЕД­ЛО­ЖЕ­НИЯ/ ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ ИЛИ ОПРЕ­ДЕ­ЛЕ­НИЕ/ . По­ра­жен­ный, Ува­ров не мог ото­рва...

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Ука­жи­те спо­соб вы­ра­же­ния обособ­лен­но­го члена в пред­ло­же­нии. ВЫ­ПИ­ШИ­ТЕ ЦИФРУ ПРА­ВИЛЬ­НО­ГО ОТ­ВЕ­ТА И ОБОСОБ­ЛЕН­НЫЙ ЧЛЕН ПРЕД­ЛО­ЖЕ­НИЯ/ ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ ИЛИ ОПРЕ­ДЕ­ЛЕ­НИЕ/ . По­ра­жен­ный, Ува­ров не мог ото­рвать удив­лен­но­го взгля­да от Акима. (М.Алек­се­ев) 1) Обособ­лен­ное рас­про­странённое при­ло­же­ние 2) Обособ­лен­ное не­рас­про­стра­нен­ное при­ло­же­ние 3) Обособ­лен­ное не­рас­про­странённое опре­де­ле­ние 4) Обособ­лен­ное рас­про­странённое опре­де­ле­ние Ука­жи­те спо­соб вы­ра­же­ния обособ­лен­но­го члена в пред­ло­же­нии. ВЫ­ПИ­ШИ­ТЕ ЦИФРУ ПРА­ВИЛЬ­НО­ГО ОТ­ВЕ­ТА И ОБОСОБ­ЛЕН­НЫЙ ЧЛЕН ПРЕД­ЛО­ЖЕ­НИЯ/ ПРИ­ЛО­ЖЕ­НИЕ ИЛИ ОПРЕ­ДЕ­ЛЕ­НИЕ/ . Ви­тю­тень, обыч­ный гость наших лесов сред­ней по­ло­сы, вдвое боль­ше обык­но­вен­но­го го­лу­бя. (Е.Дуб­ров­ский) 1) Обособ­лен­ное рас­про­странённое при­ло­же­ние 2) Обособ­лен­ное не­со­гла­со­ван­ное опре­де­ле­ние 3) Обособ­лен­ное опре­де­ле­ние, вы­ра­жен­ное при­ла­га­тель­ным 4) Обособ­лен­ное со­гла­со­ван­ное опре­де­ле­ние, вы­ра­жен­ное при­ла­га­тель­ным с за­ви­си­мы­ми сло­ва­ми

Автор: Гость