Укажіть паразитичний гриб ( мухомор, мукор, пеніцил, фітофтора)

Укажіть паразитичний гриб ( мухомор, мукор, пеніцил, фітофтора)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
это гриб  мукор...  .Удачи!
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