Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
укажіть видозміни органів, у яких запасаються поживні речовини????
укажіть видозміни органів, у яких запасаються поживні речовини????
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Коренеплоди, бульбокорені, стеблові бульби катоплі.
Похожие вопросы
Напишите сочинение рассуждение на лингвистическую тему М.А.Кронгауз:"То,как мы говорим ,рисует наш речевой портрет. Этот портрет ,как и наше лицо,м...
вершины ромба расположены на сторонах параллелограмма а стороны ромба параллельны диагоналям параллелограмманайдите отношение площадей ромба и пара...
Сочинение добрые силы
Удивительно, но в словаре Фасмерв это русское слово написано по старинке, через щ, и стоит между глаголом муштровать и муєдзином
найдите наименьшее значение функции y=e^2x-5e^x-2 на отрезке [-2;1]
Краснеет лес,темнеют степи,Весенний ветер потонул. И тают ледяные цепи, Везде движение и гул. Задания 1)О чём эти стихи? Как вы их поняли? ...
площадь земель фермерского хозяйства, отведенная под посадку с/х культур,составляет 49 га и распределена между зерновыми культурами и картофелем в ...
Эссе на тему «Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели их наказывать (Екатерина II).
Радиус окружности с центром в точке O равен 82, длина хорды AB равна 36 (см. рисунок). Найдите расстояние от хорды AB до параллельно...
1) назовите главные горные системы, входящие в пояс гор Южной Сибири.2) в какую эпоху складчатости образовались хребты Прибайкалья и Забайкалья? ...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск