укажіть видозміни органів, у яких запасаються поживні речовини????

укажіть видозміни органів, у яких запасаються поживні речовини????

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Коренеплоди, бульбокорені, стеблові бульби катоплі.
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