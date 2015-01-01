Укажіть, який вид опису використано в наведеному уривку з повісті М.Коцюбинського "Дорогою ціною", які художні засоби в ньому вжито. Соломія нагнулась і зазирнула до кринички.Звідти глянуло на неї свіже, повне обличчя з карими очима, що так виразно біліло при картатому очіпку й пасмах чорного волосся, що під час сну повисмикувалось із-під очіпка Вопрос был изменен 25 Май 2015 в 13:14